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16:23, 3 марта 2019 203
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Названы самые распространенные психические расстройства россиян

Названы самые распространенные психические расстройства россиян

В Минздраве назвали самые распространенные психические расстройства россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, передает RT со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева.

Такие расстройства диагностировали у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — все что угодно», — объяснил специалист.

Из этой группы наиболее распространенными назвали расстройства психики, которые возникают из-за поражения головного мозга, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы), а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства.

Помимо этого, в список попали психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек — в 2017 году, 1 091 574 человека — в 2012 году): чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией.

На третьем месте оказалась умственная отсталость (862 176 человек — в 2017 году, 907 182 человека — в 2012 году).


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