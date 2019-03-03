На Михайловском шоссе произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
На ролике видно, что один из автомобилей получил сильные повреждения.
На место ДТП приехали полиция и скорая. Информация о произошедшем уточняется.
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На Михайловском шоссе произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
На ролике видно, что один из автомобилей получил сильные повреждения.
На место ДТП приехали полиция и скорая. Информация о произошедшем уточняется.
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