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20:29, 3 марта 2019 464
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Эксперт предупредил о скачке евро и доллара

Эксперт предупредил о скачке евро и доллара

Начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов предупредил о весеннем «рывке» евро и доллара на фоне торгового конфликта США и Китая. Об этом передает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, российская валюта может ослабнуть до 68 рублей за доллар.

«Весной традиционно инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты», — пояснил он.

Кроме того, торговая война между США и Китаем затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на положение рубля. Абрамов также считает, что ситуацию усугубляют разговоры о новых санкциях.


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