Эксперт предупредил о скачке евро и доллара

Начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов предупредил о весеннем «рывке» евро и доллара на фоне торгового конфликта США и Китая. Об этом передает
По словам эксперта, российская валюта может ослабнуть до 68 рублей за доллар.
«Весной традиционно инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты», — пояснил он.
Кроме того, торговая война между США и Китаем затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на положение рубля. Абрамов также считает, что ситуацию усугубляют разговоры о новых санкциях.