«Зубры» победили в первом матче на Алтае.
В четверг, 28 марта, в Барнауле БК «Рязань» выиграл со счетом 86:67.
Первый период остался за гостями, которые благодаря пяти «трешкам» повели 22:10. Во второй четверти «АлтайБаскет» выровнял игру, но отыграть отрыв не удалось — 30:41.
После большого перерыва увеличить преимущество «зубрам» вновь помогли три «трешки» — 50:34.
К концу предпоследней четверти отрыв рязанцев достиг 21 очка и команда уверенно матч до победы. Ответным матч в Барнауле пройдет в пятницу, 29 марта.
фото БК «Рязань»