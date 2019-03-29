В пятницу, 29 марта, в Спасском районе открыли движение по мосту через Оку около села Троица. Об этом сообщила
Переправа работает в штатном режиме.
Напомним, ее
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В пятницу, 29 марта, в Спасском районе открыли движение по мосту через Оку около села Троица. Об этом сообщила
Переправа работает в штатном режиме.
Напомним, ее
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