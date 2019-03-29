Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:30, 29 марта 2019 240
 0    0

В шесть рязанских заказников до конца года выпустят европейских оленей

В шесть рязанских заказников до конца года выпустят европейских оленей

Региональное минприроды 28 марта провело очередное совещание с руководителями компаний, которые работают в сфере охраны природы. Об этом сообщил сайт министерства.

На совещании подвели итоги работы за 2018 год и обсуждали задачи на 2019 год.

Одним из ключевых вопросов была организация мероприятий по расселению на территории Рязанской области европейского оленя.

Так, в 2017 году оленей выпустили на территории Шевырляевского заказника, а в 2018 году на территории Шелуховского заказника.

В текущем году минприроды планирует продолжить реализацию на территориях ещё 6 государственных природных заказников.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 109 504
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 479
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 374
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
18:39, 16 марта 2019 24 563
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 150
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум