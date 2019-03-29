В шесть рязанских заказников до конца года выпустят европейских оленей

Региональное минприроды 28 марта провело очередное совещание с руководителями компаний, которые работают в сфере охраны природы. Об этом сообщил
На совещании подвели итоги работы за 2018 год и обсуждали задачи на 2019 год.
Одним из ключевых вопросов была организация мероприятий по расселению на территории Рязанской области европейского оленя.
Так, в 2017 году оленей выпустили на территории Шевырляевского заказника, а в 2018 году на территории Шелуховского заказника.
В текущем году минприроды планирует продолжить реализацию на территориях ещё 6 государственных природных заказников.