В апреле в Рязанской области выберут лучшего водителя автобуса. Об этом сообщил
Конкурс пройдет 27 апреля 2019 года на базе ФГАОУ ДПО «Рязанский ЦППК».
Для участия пригласили водителей категории D. Всем участникам конкурса вручат дипломы и памятные подарки, победителям — денежную премию.
Также победитель представит регион на всероссийском конкурсе в Тюмени, который пройдет с 29 по 31 мая.
Заявки принимают до 10 апреля в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области по адресу 390006, Рязань, улица Полонского, дом №7 или на адрес электронной почты shevcov.
Контактные телефоны оргкомитета: (4912) 44-15-52, 70-71-15.
Регистрация участников конкурса начнется 27 апреля 2019 года с 8:30 до 9:00 по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, дом №27, начало теоретической части конкурса в 9:00.
Торжественное открытие конкурса и практическая часть конкурса стартует 27 апреля 2019 года в 10:00 мин. по адресу Рязань, улица Нахимова, дом №19 «А».
Для участников Конкурса 27 апреля организуют бесплатную доставку от улица Высоковольтная дом №27 до улицы Нахимова дом №19 «А».