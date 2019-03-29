В Рязани осудили экс-полицейского, подделавшего материалы дела. Об этом сообщил
Следствием и судом установлено, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года в производстве сотрудника находились уголовные дела по обвинению двух лиц в совершении кражи и незаконном обороте наркотиков.
«Не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, стремясь затратить меньше времени и труда для производства, следователь сфальсифицировал ряд протоколов, имеющих важное доказательственное значение», — говорится в сообщении.
Первоначально обвиняемый отрицал вину, однако впоследствии, он признался в совершении преступлений и в содеянном раскаялся.
Мужчине назначили три года лишения свободы с испытательным сроком. Также в течение трех лет он не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Приговор вступил в законную силу.