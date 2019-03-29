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18:49, 29 марта 2019 90
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В Рязани осудили экс-полицейского, подделавшего материалы дела

В Рязани осудили экс-полицейского, подделавшего материалы дела

В Рязани осудили экс-полицейского, подделавшего материалы дела. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года в производстве сотрудника находились уголовные дела по обвинению двух лиц в совершении кражи и незаконном обороте наркотиков.

«Не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, стремясь затратить меньше времени и труда для производства, следователь сфальсифицировал ряд протоколов, имеющих важное доказательственное значение», — говорится в сообщении.

Первоначально обвиняемый отрицал вину, однако впоследствии, он признался в совершении преступлений и в содеянном раскаялся.

Мужчине назначили три года лишения свободы с испытательным сроком. Также в течение трех лет он не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в законную силу.


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