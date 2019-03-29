Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:11, 29 марта 2019 71
 0    0

В пятницу на трех рязанских улицах отключили воду

В пятницу на трех рязанских улицах отключили воду

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 29 марта, на трех рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9:45 до 15:30 из-за ремонтных работа воды не будет по следующим адресам:

  • улица Загородная, дома 1, 2, 3, 4, 4а, 6 (детский сад №161), 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5,
  • улица Попова, дом 55,
  • улица Полиграфистов, дом 7.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 108 477
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 444
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 316
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 750
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 529
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум