В Путятинском районе столкнулись четыре автомобиля. Фото

В ночь на пятницу, 29 марта, в Путятинском районе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 0:30 на 307-м километре трассы М5.
По предварительной информации, 35-летний житель Московской области на Geely Emgrand, столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 33-летний житель Пензы.
После удара Geely вылетел в кювет, а «ГАЗ» столкнулся с Kia Rio под управлением 40-летнего москвича и Ford Focus. За рулем последнего был 27-летний житель Пензенской области.
В ДТП пострадал водитель Geely — его госпитализировали.