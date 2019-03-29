В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график работы

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда. Об этом пишет
«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье: повышается давление, начинается бессонница, падает производительность труда», — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.
После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными.
При этом в последних двух случаях сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу.