Силовики «пресекли теракт» на водопроводной станции в Рязани

В четверг, 28 марта, в Борках прошли учения силовиков на базе очистительной водопроводной станции МП «Водоканал города Рязани». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По сценарию, около 8:00 группа вооруженных преступников проникла на охраняемую территорию, захватила заложников и вскрыла резервуар с чистой питьевой водой. Неизвестные обстреляли полицейских из огнестрельного оружия и скрылись в здании насосной станции.
Территорию базы оцепили, силовики также приняли меры по недопущению попадания возможно отравленной питьевой воды в городскую водопроводную сеть. Кроме того, сотрудники оповестили население об ограничении использования воды из водопровода.
От ведения переговоров злоумышленники отказались и обстреляли объект из огнестрельного оружия.
Преступников нейтрализовали, заложников освободили и очаг возгорания на объекте ликвидировали.