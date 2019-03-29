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10:53, 29 марта 2019 466
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Силовики «пресекли теракт» на водопроводной станции в Рязани

Силовики «пресекли теракт» на водопроводной станции в Рязани

В четверг, 28 марта, в Борках прошли учения силовиков на базе очистительной водопроводной станции МП «Водоканал города Рязани». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По сценарию, около 8:00 группа вооруженных преступников проникла на охраняемую территорию, захватила заложников и вскрыла резервуар с чистой питьевой водой. Неизвестные обстреляли полицейских из огнестрельного оружия и скрылись в здании насосной станции.

Территорию базы оцепили, силовики также приняли меры по недопущению попадания возможно отравленной питьевой воды в городскую водопроводную сеть. Кроме того, сотрудники оповестили население об ограничении использования воды из водопровода.

От ведения переговоров злоумышленники отказались и обстреляли объект из огнестрельного оружия.

Преступников нейтрализовали, заложников освободили и очаг возгорания на объекте ликвидировали.


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