Депутата Госдумы от Рязанской области Александр Шерин заявил об участии в выборах губернатора Липецкой области. Об этом он рассказал «
По словам рязанца, он уже получил предварительное согласие руководства партии и ожидает решения Владимира Жириновского.
«Опыт работы в Липецке есть, регион мне знаком. На меня не давят корпоративные интересы банковских или промышленных групп. Хотелось бы провести кампанию в цивилизованном русле, чтобы у избирателей не возникло ощущение имитации избирательного процесса», — приводит источник слова депутата.
По мнению экспертов, ЛДПР не ставит перед Шериным задачи победить на выборах, а его избирательная кампания будет развиваться «по ситуации».
В 2012 и 2017 году Шерин, будучи депутатом рязанской облдумы, уже участвовал в выборах губернатора Рязанской области.
Тогда он занял третье место с результатом 9%, а победителем стал глава Олег Ковалев.
Напомним, в феврале 2019 года депутата через суд просили признать