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12:29, 29 марта 2019 309
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Шерин заявил об участии в выборах губернатора Липецкой области

Шерин заявил об участии в выборах губернатора Липецкой области

Депутата Госдумы от Рязанской области Александр Шерин заявил об участии в выборах губернатора Липецкой области. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

По словам рязанца, он уже получил предварительное согласие руководства партии и ожидает решения Владимира Жириновского.

«Опыт работы в Липецке есть, регион мне знаком. На меня не давят корпоративные интересы банковских или промышленных групп. Хотелось бы провести кампанию в цивилизованном русле, чтобы у избирателей не возникло ощущение имитации избирательного процесса», — приводит источник слова депутата.

По мнению экспертов, ЛДПР не ставит перед Шериным задачи победить на выборах, а его избирательная кампания будет развиваться «по ситуации».

В 2012 и 2017 году Шерин, будучи депутатом рязанской облдумы, уже участвовал в выборах губернатора Рязанской области.

Тогда он занял третье место с результатом 9%, а победителем стал глава Олег Ковалев.

Напомним, в феврале 2019 года депутата через суд просили признать банкротом.


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