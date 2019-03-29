С начала года «Рязаньэнерго» подключила к электросетям 165 потребителей

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» с начала 2019 года подключили к электросетям 165 потребителей на общую мощность 4,7 МВт.
Энергетики подключили энергопринимающие устройства жителей региона, новый фельдшерско-акушерского пункт в Михайловском районе, цех по разливу воды в Чучковском районе, картофелехранилище и систему уличного освещения в Рыбновском районе, обеспечили дополнительной мощностью рязанский завод по производству бетона и железобетонных изделий.
Также «Рязаньэнерго» предоставил 1 000 кВт мощности для строящегося в Рязани крупного жилого комплекса «Шереметьевский квартал». Новые многоэтажки будет снабжать электроэнергией подстанция филиала 110 кВ «Театральная».
«В течение года сотрудники „Рязаньэнерго“ продолжат развивать деятельность по техприсоединению, качественно выполняя свои обязательства перед потребителями и повышая доступность электросетевой инфраструктуры», — отметили в сообщении.