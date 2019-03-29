Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:03, 29 марта 2019 433
 0    0

Рязанское предприятие задолжало сотрудникам более трех миллионов рублей зарплаты

Рязанское предприятие задолжало сотрудникам более трех миллионов рублей зарплаты

Рязанское предприятие задолжало 106 сотрудникам зарплату три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в пятницу, 29 марта.

В ведомстве отметили, что нарушения трудового законодательства нашли в администрации рязанского научно-реставрационного управления. У акционерного общества появилась задолженность, «которая наступает со следующего же дня после отчетной даты выплат».

По факту нарушения прокуроры вынесли представление в адрес руководства предприятия по статье 5.27 части 6 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» кодекса КоАП РФ. Теперь оно находится на контроле надзорного ведомства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как подать декларацию 3 НДФЛ?

Как подать декларацию 3 НДФЛ?

Если вы обязаны подать декларацию по форме 3 НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 108 748
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 452
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 338
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
18:39, 16 марта 2019 24 536
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 099
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум