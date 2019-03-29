Рязанское предприятие задолжало сотрудникам более трех миллионов рублей зарплаты

Рязанское предприятие задолжало 106 сотрудникам зарплату три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в пятницу, 29 марта.
В ведомстве отметили, что нарушения трудового законодательства нашли в администрации рязанского научно-реставрационного управления. У акционерного общества появилась задолженность, «которая наступает со следующего же дня после отчетной даты выплат».
По факту нарушения прокуроры вынесли представление в адрес руководства предприятия по статье 5.27 части 6 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» кодекса КоАП РФ. Теперь оно находится на контроле надзорного ведомства.