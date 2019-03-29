Рязанские активисты попросили мэрию привести в порядок спортплощадку в ЦПКиО. Об этом сообщил региональный ОНФ.
К общественникам обратились местные жители с жалобой на «запущенный вид» спортивной площадки. По их словам, ее построили в 2015 году. Для освещения на ее территории установили прожекторы, но за все это время их ни разу не включали, из-за этого вечером на площадке темно и травмоопасно
Также рязанцы сообщили, что с площадки зимой ни разу не вывозили снег. Местные жители неоднократно направляли обращения в управление благоустройства, однако «получали отписки чиновников о том, что данная площадка убирается».
Активисты ОНФ направили обращение в администрацию с просьбой обратить внимание на проблему: восстановить ограждение, настроить освещение, а также взять на контроль регулярную уборку территории.