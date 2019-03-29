Рязанская область получит 130 миллионов рублей на строительство новой дороги вокруг Сасова

На заседании федерального правительства, которое прошло 28 марта, были одобрены дополнительные средства, которые пойдут на развитие транспортной сети в регионах. В число областей, которые получат финансирование на свои проекты попала и Рязанская область, сообщает
«Всего на период до 2021 года мы на эти цели направляем почти 71 млрд. рублей. Работа будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Дмитрий Медведев.
Рязанская область получит бюджетные ассигнования в объеме 130 миллионов рублей на строительство автодороги «Шацк — Касимов» на участке обхода города Сасово.
По словам Николая Любимова, настоящим прорывом должен стать региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 года приведут в нормативное состояние 43% автодорог областного и межмуниципального значения.