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17:56, 29 марта 2019 271
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Рязанцы отпраздновали 73-ю годовщину Октябрьского района

Рязанцы отпраздновали 73-ю годовщину Октябрьского района

В пятницу, 29 марта, в культурно-досуговом центре «Октябрь» прошло торжественное мероприятие, посвященное 73-летию Октябрьского района. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанцев поздравили с праздником исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, депутаты Рязанской областной и городской дум, префект района Александр Селиванов.

Карабасов напомнил о тех работах, которые провели в районе за последний год и рассказал о планах на ближайшее будущее. Так, он отметил ход реализации программы формирования Комфортной городской среды, в рамках которой жители выбирали парки и скверы, которые были благоустроены.

«В этом году мы продолжим благоустраивать общественные пространства. В центральном парке будет реконструирована и восстановлена главная сцена зеленого театра, появится колесо обозрения», — подчеркнул и.о.мэра.

Работы по благоустройству также продолжат в парке Скобелева и в сквере у КДЦ «Октябрь».

«В рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ капитально отремонтируем участок автомобильной дороги на Спортивной улице, около 2-х км дорожного полотна на улице Связи и участок протяженностью 1 км на улице Тимакова», — рассказал Карабасов.

Руководитель городской администрации подчеркнул, что благодаря поддержке регионального Правительства в районе появятся новые социальные объекты. Это ФОК на улице Зубковой, детский сад на 220 мест в районе Олимпийского городка.

Также, в детском саду №150 на Касимовском шоссе завершается строительство ясельной группы на 60 человек. Помимо этого, начнется разработка проекта школы на 1 100 мест в районе Песочни.

В следующем году начнется строительство детского сада на 290 мест в том же районе. Уже сейчас проектируются пристройки яслей к садам №125, 112 и 140 на 80 мест каждый. В следующем году планируется их ввод в эксплуатацию.

На празднике самых активных жителей, руководителей предприятий и учреждений района отметили благодарственными письмами и ценными подарками. Завершился праздник концертом, в котором приняли участие творческие коллективы и солисты учреждений культуры областного центра.


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