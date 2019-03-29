Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе стартапов и инвестпроектов

В Рязани объвили конкурс стартапов и инвестиционных проектов «ИнвестРязань2019». Лучшие проекты войдут в «Портфель проектов ИнвестРязань2019» и будут представлены Рязанским, российским и международным инвесторам.
Конкурс проводится по двум номинациям: стартапы и проекты реального бизнеса (создание и развитие новых производств, промышленных и девелоперских проектов, масштабирование и создание новых бизнесов).
Главный критерий отбора: проект должен быть потенциально интересен инвестору и быть подготовленным для представления инвестору.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля до 31 мая 2019 года.
Для предварительного отбора пригласили эксперта Клуба инвесторов сообщества «Узкий круг» и членов отборочной комиссии Федерального конкурса #STARTUPSELECTION2019.
По результатам предварительного отбора сформируется «Портфель проектов ИнвестРязань2019». 20 лучших проектов поучаствуют в Инвестиционной питч-сессии «ИнвестРязань19» в июне 2019 года. Также в Москве пройдет специальная инвестиционная сессия.
Подробности и регистрация по
По вопросам участия в конкурсе и сотрудничества можно обратиться к менеджеру проекта по телефону