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17:23, 29 марта 2019 295

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе стартапов и инвестпроектов

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе стартапов и инвестпроектов

В Рязани объвили конкурс стартапов и инвестиционных проектов «ИнвестРязань2019». Лучшие проекты войдут в «Портфель проектов ИнвестРязань2019» и будут представлены Рязанским, российским и международным инвесторам.

Конкурс проводится по двум номинациям: стартапы и проекты реального бизнеса (создание и развитие новых производств, промышленных и девелоперских проектов, масштабирование и создание новых бизнесов).

Главный критерий отбора: проект должен быть потенциально интересен инвестору и быть подготовленным для представления инвестору.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля до 31 мая 2019 года.

Для предварительного отбора пригласили эксперта Клуба инвесторов сообщества «Узкий круг» и членов отборочной комиссии Федерального конкурса #STARTUPSELECTION2019.

По результатам предварительного отбора сформируется «Портфель проектов ИнвестРязань2019». 20 лучших проектов поучаствуют в Инвестиционной питч-сессии «ИнвестРязань19» в июне 2019 года. Также в Москве пройдет специальная инвестиционная сессия.

Подробности и регистрация по ссылке.

По вопросам участия в конкурсе и сотрудничества можно обратиться к менеджеру проекта по телефону +7 (953) 740-30-29 или электронной почте investclub62@gmail.com (Вера Оболенцева).


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