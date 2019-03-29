Рязанца приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщил
Инцидент произошел 2 ноября 2018 года. Мужчина сел пьяный за руль «десятки» на улице Сережина гора.
Нарушителю назначили 160 часов обязательных работ. Также его лишили «прав» на два года.
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Рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщил
Инцидент произошел 2 ноября 2018 года. Мужчина сел пьяный за руль «десятки» на улице Сережина гора.
Нарушителю назначили 160 часов обязательных работ. Также его лишили «прав» на два года.
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