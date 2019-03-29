Роскачество опубликовало рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний опубликовали рейтинг лучних смартфонов, которые вышли на данный момент.
Лидером рейтинга стал Galaxy S10. Второе и третье место заняли Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Также в пятерке лидеров — Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.
Смартфоны Samsung продемонстрировали лучшее качество звука и звонков, емкость батареи, а также прочность и водонепроницаемость.
Между тем, по мнению экспертов, iPhone XS Max делает лучшие фото и видео. Всего специалисты проверили более 300 моделей по 229 параметрам качества и безопасности.