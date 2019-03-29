Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, первый участок которой должен связать Железнодорожный и Гороховец. Об этом пишет «
По данным издания, совещание по вопросу, на котором ожидается официальное решение, назначили на 11 апреля.
«Коммерсантъ» напомнил, что проект обсуждают уже пять лет, но находится под вопросом из-за высокой стоимости и неуверенности в востребованности.
Отмечается, что правительство, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало только первый участок дороги.
Президент поддержал позицию Минфина, который предложил вместо ВСМ построить платную автодорогу до Казани за 540 млрд рублей.