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10:08, 29 марта 2019 591
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Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, первый участок которой должен связать Железнодорожный и Гороховец. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, совещание по вопросу, на котором ожидается официальное решение, назначили на 11 апреля.

«Коммерсантъ» напомнил, что проект обсуждают уже пять лет, но находится под вопросом из-за высокой стоимости и неуверенности в востребованности.

Отмечается, что правительство, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало только первый участок дороги.

Президент поддержал позицию Минфина, который предложил вместо ВСМ построить платную автодорогу до Казани за 540 млрд рублей.


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