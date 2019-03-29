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13:27, 29 марта 2019 789
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На руководителя рязанской службы такси завели дело за мошенничество

На руководителя рязанской службы такси завели дело за мошенничество

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На руководителя рязанской службы такси завели дело за мошенничество. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В период с января 2017 года по январь 2019 организация сменила два руководителя, но фактическим руководителем являлся подозреваемый.

В январе 2017 года мужчина через свою сожительницу, также являющуюся сотрудником фирмы, убедил потерпевшую взять кредит на сумму более 1,6 млн рублей на «развитие бизнеса».

Деньги он использовал «по своему усмотрению».

Также сообщается, что от действий представителей организации пострадали более 30 рязанцев, средставми которых подозреваемый завладел аналогичным способом.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.


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