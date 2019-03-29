Форд Лидер сообщил о реструктуризации бизнеса в России

В 2019 году компания прекратит производство легковых автомобилей Ford. Продажи оставшихся легковых автомобилей Ford продолжатся до сентября 2019 года.
Во всех ключевых регионах России сохранятся официальные дилеры и сервисные станции.
Ford подтвердил, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.
Официальный дилер Форд Лидер сообщил информацию для клиентов, приобретавших автомобиль с использованием кредитных программ Ford:
- Клиентам Ford Credit: кредитный договор с банком-партнером (Сетелем Банк) остается в силе, а онлайн сервис «Мой Банк» по-прежнему доступен.
- Клиентам Ford Options: с учетом наличия гарантированной минимальной выкупной стоимости автомобиля, остается возможность выбора нескольких опций до окончания кредитного договора:
— Обновить или вернуть автомобиль Ford — для получения рекомендаций и подбора наиболее выгодного предложения уже сейчас или на дальнейшую перспективу можно обратиться к своему дилеру.
— Оставить себе автомобиль Ford — по окончании кредитного договора необходимо будет погасить или рефинансировать кредит.
Форд Лидер подчеркивает, что рязанцы могут купить оставшиеся автомобили Ford «с беспрецедентной выгодой».
За подробностями можно обратиться к официальному дилеру «Форд Лидер» по телефону +7 4912 503 403 или по адресу: Рязань, Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл».