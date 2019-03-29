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14:09, 29 марта 2019 121

Форд Лидер сообщил о реструктуризации бизнеса в России

Форд Лидер сообщил о реструктуризации бизнеса в России

Форд Лидер сообщил о реструктуризации бизнеса в России. Будущая стратегия бренда в России будет основана на производстве и продаже коммерческих автомобилей.

В 2019 году компания прекратит производство легковых автомобилей Ford. Продажи оставшихся легковых автомобилей Ford продолжатся до сентября 2019 года.

Во всех ключевых регионах России сохранятся официальные дилеры и сервисные станции.

Ford подтвердил, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.

Официальный дилер Форд Лидер сообщил информацию для клиентов, приобретавших автомобиль с использованием кредитных программ Ford:

  • Клиентам Ford Credit: кредитный договор с банком-партнером (Сетелем Банк) остается в силе, а онлайн сервис «Мой Банк» по-прежнему доступен.
  • Клиентам Ford Options: с учетом наличия гарантированной минимальной выкупной стоимости автомобиля, остается возможность выбора нескольких опций до окончания кредитного договора:

 — Обновить или вернуть автомобиль Ford — для получения рекомендаций и подбора наиболее выгодного предложения уже сейчас или на дальнейшую перспективу можно обратиться к своему дилеру.

— Оставить себе автомобиль Ford — по окончании кредитного договора необходимо будет погасить или рефинансировать кредит.

Форд Лидер подчеркивает, что рязанцы могут купить оставшиеся автомобили Ford «с беспрецедентной выгодой».

За подробностями можно обратиться к официальному дилеру «Форд Лидер» по телефону +7 4912 503 403 или по адресу: Рязань, Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл».


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