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13:01, 29 марта 2019 721
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Это не шутки. Центр «Под мостом» 1 апреля закроют на уборку

Это не шутки. Центр «Под мостом» 1 апреля закроют на уборку

Рязанский центр уличного спорта «Под мостом» закроют на уборку в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщили в группе «Лесопарк 62».

«2 апреля центр работает в обычном режиме», — отметили в посте.


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