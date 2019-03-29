Это не шутки. Центр «Под мостом» 1 апреля закроют на уборку

Рязанский центр уличного спорта «Под мостом» закроют на уборку в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщили в
«2 апреля центр работает в обычном режиме», — отметили в посте.
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Рязанский центр уличного спорта «Под мостом» закроют на уборку в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщили в
«2 апреля центр работает в обычном режиме», — отметили в посте.
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