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18:15, 29 марта 2019 162

Энергетики подвели итоги межрегионального интернет-конкурса на знание правил безопасности среди несовершеннолетних

Энергетики подвели итоги межрегионального интернет-конкурса на знание правил безопасности среди несовершеннолетних

В ПАО «МРСК Центра и Поволжья» подвели итоги 10-го межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности среди несовершеннолетних «Электрознания и Призомания». Конкурс проходил с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года в девяти регионах присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В соревновании зарегистрировали около 1100 заявок, более десяти из них — групповые, от классов и дошкольных коллективов.

В конкурсе участвовали больше 220 учебных заведений и дошкольных учреждений из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет мог подать заявку в трех номинациях и претендовать одновременно на три приза.

В номинации «Эрудиция» дети разгадывали тематический кроссворд и составляли секретную фразу — девиз конкурса.

Для номинации «Творчество» ребята прислали ребусы, загадки, сочинения, рисунки, поделки, кроссворды и стихи на тему электробезопасности.

Победители получат призы, а все яркие работы войдут в третий сборник «Тетрадь электрознаний», который энергокомпания выпускает в соавторстве с детьми и распространяет во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах, а также передает в фонды региональных библиотек.

Учителя, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих учеников, станут обладателями наград в номинации «Педагог».

В новой номинации «Классный электропатруль"поучаствовали детские коллективы под руководством классного учителя, педагога дополнительного образования или воспитателя дошкольного учреждения.

Они представили на суд жюри реализованный в школе, или детском саду тематический проект по электробезопасности в виде театрализованных сценок, тематических игр и так далее.

По традиции пять участников группы «Электропатруль», сделавших «Счастливый репост» новости о конкурсе на своей странице «ВКонтакте», получат памятный подарок от команды «Электропатруль».

За пять месяцев конкурса к информации по электробезопасности в социально-образовательной группе «Электропатруль» «ВКонтакте» пользователи обратились более 21 400 раз, свыше 14 000 просмотров тематических видеоматериалов МРСК Центра и Приволжья зафиксировали на ресурсах официального канала YouTube.

«Интернет-конкурс на знание правил электробезопасности — это часть масштабной программы «МРСК Центра и Приволжья» по профилактике электротравматизма. Она предусматривает комплекс мероприятий технического и информационного характера. Энергетики убеждены, дети и подростки, получившие информацию в доступной форме и необходимом объеме, реже других совершают опасные поступки, и только знания помогут избежать беды, и сохранят человеку здоровье и жизнь. Активное участие педагогов в конкурсе способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди учащихся», — сообщили в организации.

В ближайшее время с победителями свяжутся представители филиалов энергокомпании для вручения призов. Подробную информацию об итогах конкурса, а также список победителей доступны можно получить на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в группе «ВКонтакте».


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