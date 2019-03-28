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18:12, 28 марта 2019 93
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Житель Михайлова сдался полиции после кражи

Житель Михайлова сдался полиции после кражи

Житель Михайлова сдался полиции после кражи. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который в конце декабря 2018 года проник в дом, откуда украл имущество на сумму более шести тысяч рублей.

Отмечается, что похититель раскаялся в совершенном преступлении, обратился в отдел полиции с явкой с повинной и добровольно отдал похищенное имущество, а также возместил потерпевшему ущерб.

Ему азначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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