Захаровец попытался зарезать сожителя своей жены

Житель Захаровского района попытался зарезать мужчину, с которым его жена проживала последние три года. Развод супруги официально не оформили, сообщил
Инцидент произошел 1 сентября 2018 года. Известно, что женщина, ее сожитель и муж вместе выпивали. Когда мужчины поссорились, последний схватил кухонный нож и дважды ударил соперника в область шеи.
Пострадавшего удалось спасти, ему вовремя оказали медпомощь. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.
В суде мужчина полностью признаю свою вину. Его приговорили к четырем годам и семи месяцам заключения в колонии строгого режима.