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10:53, 28 марта 2019 715
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Захаровец попытался зарезать сожителя своей жены

Захаровец попытался зарезать сожителя своей жены

Житель Захаровского района попытался зарезать мужчину, с которым его жена проживала последние три года. Развод супруги официально не оформили, сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 сентября 2018 года. Известно, что женщина, ее сожитель и муж вместе выпивали. Когда мужчины поссорились, последний схватил кухонный нож и дважды ударил соперника в область шеи.

Пострадавшего удалось спасти, ему вовремя оказали медпомощь. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

В суде мужчина полностью признаю свою вину. Его приговорили к четырем годам и семи месяцам заключения в колонии строгого режима.


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