«ВДВиль», бережливое производство и Queen. В Рязани прошел театральный капустник

В среду, 27 марта, в Рязани отметили День театра. Капустник с участием четырех рязанских театров прошел в областной филармонии.

Вечер организовали в стиле Олимпийских игр, на которых ведущие выступили в роли спортивных комментаторов. Выступление началось с открытия «Театральной олимпиады», которая в рамках бережливого производства стала одновременно закрытием вечера.

После зажжения «олимпийского огня» театралов с профессиональным праздником поздравил губернатор Николай Любимов. Он пошутил, что ему предоставили 45 минут для выступления. «В этом году наши театры покажут, действительно, на что они способны. В Рязани замечательные самобытные театры, которые нельзя сравнивать», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что для зрителей год театра — это удвоение эмоций, для актеров — увеличение нагрузки, для органов власти — рост бюджета. Также политик анонсировал форум древних городов который посвятят году театра и пожелал актерам сил и творческих побед.

После поздравлений коллективы перешли к номерам. Зрители увидели выступления трех богатырей: Иванушки-дурачка, Емели и Иудушки Головлева, послушали рассказ о молодом артисте, который дебютирует на большой сцене и театральной барабашке.

Артисты показали, что происходит за кулисами театра, исполнили песни на манер «Владимирского централа» и We are the champions. В выступлении театра драмы поучаствовал депутат Госдумы Андрей Красов. Он исполнил роль худрука. Красов предложил поставить «ВДВиль» и расширить фонтан.

Вместо олимпийского мишки театралы запустили в воздух мобильный телефон, который постоянно мешает им во время выступления.