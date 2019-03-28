В Сасове осудили хакера, который использовал на своем компьютере программу, «предназначенную для нейтрализации средств защиты информации». Об этом сообщил
«Мужчина использовал данное программное обеспечение для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты компьютерной информации в отношении определенных организаций», — говорится в сообщении.
Подсудимый вину признал полностью.
Ему назначили шесть месяце в лишения свободы условно со штрафом в размере 15000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.