В Рязани утвердили строительство двух храмов

В четверг, 28 марта, депутаты гордумы утвердили изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.
На улице 1-ая Прудная в районе дома №4 участок решили перевести из зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами в зону прочих обслуживающих и деловых объектов.
В Соколовке планируется строительство
На улице Пронской участок на месте заброшенной школы перевели с зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов.
В Никуличах также планируется строительство
На заседании утвердили расширение границ Комсомольского парка.
В Генплане объединили земельные территории в единую зону городских парков, скверов и бульваров.
Кроме того, для расширения автомобильного