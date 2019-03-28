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13:33, 28 марта 2019 138
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В Рязани утвердили строительство двух храмов

В Рязани утвердили строительство двух храмов

В четверг, 28 марта, депутаты гордумы утвердили изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.

На улице 1-ая Прудная в районе дома №4 участок решили перевести из зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами в зону прочих обслуживающих и деловых объектов.

В Соколовке планируется строительство храма в честь блаженной Матроны Московской.

На улице Пронской участок на месте заброшенной школы перевели с зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов.

В Никуличах также планируется строительство храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а также высадка фруктового сада. Ранее аналогичные изменения внесли в Генплан.

На заседании утвердили расширение границ Комсомольского парка.

В Генплане объединили земельные территории в единую зону городских парков, скверов и бульваров.

Кроме того, для расширения автомобильного техцентра на Куйбышевском шоссе зоны озеленения спецназначения и зону питомника перевели в территорию промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.


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