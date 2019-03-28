В Рязани утвердили единую систему муниципальных наград

В четверг, 28 марта, депутаты гордумы утвердили единую систему муниципальных наград и поощрений. Ранее разные награды и порядок их присвоение регулировались отдельными положениями.
В частности, в документ о наградах («Почетный гражданин города Рязани»; знак «За заслуги перед городом Рязанью»; медаль Надежды Чумаковой; почетная грамота Рязани) внесены изменения в размеры вознаграждений и критерий отбора поощряемых.
Теперь награждаемому предусмотрены цветы на сумму, не превышающую 1500 рублей (ранее 800 рублей).
Также увеличена сумма единовременной выплаты за почетный знак «За заслуги перед городом Рязанью» до 11 494 рублей, кроме того, награду в течение года смогут получить не более трех человек (вместо 10)
Звание «
Глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что проведена большая работа с экспертом в этой сфере — членом комиссии по муниципальным наградам Вячеславом Коростылевым.
«Разработку документа предваряла большая подготовительная работа, изучение опыта региона и других городов. Новая редакция позволит подойти системно к присвоению муниципальных наград», — подчеркнула Рокотянская.