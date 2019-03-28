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20:49, 28 марта 2019 165
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В Рязани организуют прямую линию с руководителем следкома

В Рязани организуют прямую линию с руководителем следкома

В Рязани организуют прямую линию с руководителем следственного управления регионального СК. На вопросы жителей области ответит генерал-лейтенантом юстиции Владимир Никешкин.

Обратиться к нему можно будет 3 и 17 апреля по телефону 8 (4912) 28-04-69.

Прямая линия будет работать с 10:00 до 12:00.


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3 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

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