В Рязани ищут очевидцев трех прошлогодних аварий. Об этом
Первая произошла 6 февраля 2018 года примерно в 12:00. У дома № 47/1 на Первомайском проспекте 69-летний пассажир упал в автобусе, когда водитель начал тормозить. Мужчина получил травмы.
30 октября в 13:45 напротив дом №18 на Первомайском проспекте 42-летний житель Рязанского района на Chevrolet Klan сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Тому потребовалась помощь медиков.
9 декабря в 18:00 рядом с домом №4 на улице Тимуровцев 26-летний уроженец Таджикистана на ВАЗ 2114
Пешеходы и 28-летний пассажир обращались к медикам.
Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону: 29-74-99.