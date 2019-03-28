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10:20, 28 марта 2019 196
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В Рязани ищут очевидцев трех прошлогодних аварий

В Рязани ищут очевидцев трех прошлогодних аварий

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев трех прошлогодних аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Первая произошла 6 февраля 2018 года примерно в 12:00. У дома № 47/1 на Первомайском проспекте 69-летний пассажир упал в автобусе, когда водитель начал тормозить. Мужчина получил травмы.

30 октября в 13:45 напротив дом №18 на Первомайском проспекте 42-летний житель Рязанского района на Chevrolet Klan сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Тому потребовалась помощь медиков.

9 декабря в 18:00 рядом с домом №4 на улице Тимуровцев 26-летний уроженец Таджикистана на ВАЗ 2114 сбил пешеходов 54 и 56 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

Пешеходы и 28-летний пассажир обращались к медикам.

Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону: 29-74-99.


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