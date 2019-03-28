В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с тремя машинами на М-5

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на М-5. Она произошла 5 марта примерно в 17:45 минут на 201 километре трассы,
Ford Focus столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Mercedes-Benz Actros, а затем вылетел на «встречку» и врезался в Land Rover Discovery.
36-летний пассажир Ford умер на месте. В больницу попали 23-летний водитель легковой машины и 56-летний водитель внедорожника Land Rover.
Очевидцев просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.