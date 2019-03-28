В Пителине индивидуальные предприниматели с нарушениями продавали мясо. Об этом сообщил
Выяснилось, что на витрине торгового павильона магазина хранился холодец в вскрытой вакуумной упаковке для продажи, на нем отсутствовала дата о сроке годности.
Кроме того, проверка показала, что в морозильной камере другого магазина находились мясные полуфабрикаты (ноги свиные, голень свиная, карбонад, стейки из свинины), однако сведения о наименовании, ее составе, количестве, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения отсутствовали.
Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.