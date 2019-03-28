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18:27, 28 марта 2019 409
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В Пителине индивидуальные предприниматели с нарушениями продавали мясо

В Пителине индивидуальные предприниматели с нарушениями продавали мясо

В Пителине индивидуальные предприниматели с нарушениями продавали мясо. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Выяснилось, что на витрине торгового павильона магазина хранился холодец в вскрытой вакуумной упаковке для продажи, на нем отсутствовала дата о сроке годности.

Кроме того, проверка показала, что в морозильной камере другого магазина находились мясные полуфабрикаты (ноги свиные, голень свиная, карбонад, стейки из свинины), однако сведения о наименовании, ее составе, количестве, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения отсутствовали.

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.


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2 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

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