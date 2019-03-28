В новом парке Тумы сломали четыре фонаря

В новом парке «Железнодорожник» Тумы сломали четыре фонаря. Об этом сообщило издательство «
Как рассказал глава местной администрации Виктор Лазарев, в парке ведется видеонаблюдение. Виновников уже нашли. Один из них уже оплатил восстановление фонаря.
Также известно, что один из фонарей сломали школьники, которые, «играя на детской площадке, использовали его как вешалку для вещей».
По данным источника, парк октрыли в конце сентября. В нем сделали пешеходные дорожки, благоустроили детские игровые площадки, поставили лавочки и скульптуры, которые изготовили местные жители, установили сцену и пушкинские фонари.