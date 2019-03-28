В среду, 27 марта, на 85-м году жизни умер космонавт Валерий Быковский. В последние годы участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза был болен, передает
Простятся с летчиком 29 марта.
В родном городе Быковского, Павловском Посаде, планируют открыть его музей.
Справка
Валерий Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора Военно-воздушных сил в 1960 году. Первый космический полет совершил в 1963 году на корабле «Восток-5». Он проходил совместно с полетом «Востока-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.