Рязанские активисты предложили установить мемориал солдатам Победы в исчезнувшем селе Нагайское. Об этом сообщил
Открыть памятник планируется 22 июня 2019 года в День памяти и скорби. Общественники уже разработали проект и совместно с администрацией Ряжского муниципального района определили место его установки.
Автором идеи выступила студентка Аревик Казанчан. По словам девушки, в проведенной исследовательской работе выяснилось, что в 18 населенных пунктах Ряжского района установлены памятники погибшим односельчанам, ушедшим на фронт, однако села Нагайского в этом списке нет.
По решению рязанского областного совета народных депутатов в тех пунктах, откуда выбыло все население, мемориалы не устанавливали. Казанчан обратилась в архив и составила пофамильные списки ушедших на фронт из Нагайского, а также изучила информацию о военных свершениях уроженцев села.
«На фронт уходили целыми семьями. Из Нагайского, в частности, 169 человек. И это неотъемлемая часть подвига всего народа», — отметила Казанчан.
Рязанка представила эскиз будущего монумента, на который будут нанесены имена уроженцев села. Также она предложила установить его возле поклонного креста, который находится на восстановленном сельском кладбище.
Идеи поддержали сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов и руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества Сергей Филимонов.
Фото с сайта ОНФ