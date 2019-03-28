Рязанка отсудила более миллиона у убийцы своего мужа

Рязанка отсудила 1 миллион 300 тысяч рублей у убийцы своего мужа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.
Вдова обратилась в суд, чтобы защитить интересы несовершеннолетней дочери, оставшейся без отца. Женщина потребовала взыскать с ответчика возмещение вреда по потере кормильца и компенсацию морального вреда.
Суд встал на ее сторону. Решение пока не вступило в законную силу.
Отмечается, что убийце мужчины назначили наказание в виде девяти с половиной лет колонии строгого режима.