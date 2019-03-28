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13:42, 28 марта 2019 711
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Рязанец отсудил около 200 тысяч за установку некачественной кухни

Рязанец отсудил около 200 тысяч за установку некачественной кухни

Рязанец отсудил около 200 тысяч за установку некачественной кухни. Об этом сообщил сайт райсуда.

В сентябре 2017 года истец заключил с ООО «ОРЭН Мебель» договор на изготовление и сборку кухонного гарнитура за 209 тысяч рублей.

Мебель доставили с задержкой в полтора месяца и сделали скидку 15 тысяч рублей за просрочку. Однако одну из витрин шкафа разбили во время доставки.

После завершения работ рязанец обнаружил, что размеры отдельных шкафов не соответствуют указанным в договоре, а через три недели фасады кухни покрылись трещинами.

На претензию о расторжении договора ответчик ответил отказом, после чего истец обратился в суд.

Суд первой инстанции взыскал с организации 52 тысячи рублей за трещины и неверный размер кухни, а также неустойки, компенсации морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму более 140 тысяч рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу.

Облсуд решение оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.


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