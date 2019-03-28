Рязанец отсудил около 200 тысяч за установку некачественной кухни. Об этом сообщил
В сентябре 2017 года истец заключил с ООО «ОРЭН Мебель» договор на изготовление и сборку кухонного гарнитура за 209 тысяч рублей.
Мебель доставили с задержкой в полтора месяца и сделали скидку 15 тысяч рублей за просрочку. Однако одну из витрин шкафа разбили во время доставки.
После завершения работ рязанец обнаружил, что размеры отдельных шкафов не соответствуют указанным в договоре, а через три недели фасады кухни покрылись трещинами.
На претензию о расторжении договора ответчик ответил отказом, после чего истец обратился в суд.
Суд первой инстанции взыскал с организации 52 тысячи рублей за трещины и неверный размер кухни, а также неустойки, компенсации морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму более 140 тысяч рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу.
Облсуд решение оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.