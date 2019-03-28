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22:49, 28 марта 2019 89
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Рязанцам напомнили правила поведения во время половодья

Рязанцам напомнили правила поведения во время половодья

Рязанцам напомнили правила поведения во время весеннего половодья. Информацию опубликовали на сайте горадминистрации.

Жителей области призвали быть внимательными и страховать личное имущество от чрезвычайных ситуаций.

При угрозе половодья рязанцам рекомендовали:

  • внимательно следить за информацией по радио и телевидению об ожидаемом времени, границах затопления и рекомендациях жителям города;
  • заблаговременно отключить электричество, нагревательные приборы и газ;
  • перенести на верхний этаж или чердак ценные вещи, продукты питания, запас питьевой воды, медикаменты;
  • если получено предупреждение об эвакуации, подготовить необходимые вещи, деньги и запас продуктов;
  • паспорт и другие документы завернуть в непромокаемый пакет;
  • следить за информацией и выдвигаться в указанный район для сбора и отправки в безопасное место.

Во время половодья следует:

  • сохранять спокойствие, не поддаваться панике;
  • при приближении воды надо подняться на возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации;
  • предусмотреть и взять с собой запас воды, продуктов, теплые вещи, сигнальные средства (зеркало, фонарик), необходимые документы;
  • при внезапном наводнении подняться на верхние этажи, чердаки, крыши капитальных домов и находиться там до прибытия помощи.

После половодья рекомендуется:

  • после схода воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей;
  • перед входом в дом убедиться в целостности его конструкций;
  • при осмотре помещений пользоваться фонарями на батарейках;
  • просушить помещение, открыв все окна и двери;
  • убрать грязь, ил, принесенный водой мусор;
  • пользоваться газом, электричеством, канализацией лишь после осмотра и разрешения коммунальных служб.

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