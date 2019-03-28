Рязанцам напомнили правила поведения во время половодья

Рязанцам напомнили правила поведения во время весеннего половодья. Информацию опубликовали на
Жителей области призвали быть внимательными и страховать личное имущество от чрезвычайных ситуаций.
При угрозе половодья рязанцам рекомендовали:
- внимательно следить за информацией по радио и телевидению об ожидаемом времени, границах затопления и рекомендациях жителям города;
- заблаговременно отключить электричество, нагревательные приборы и газ;
- перенести на верхний этаж или чердак ценные вещи, продукты питания, запас питьевой воды, медикаменты;
- если получено предупреждение об эвакуации, подготовить необходимые вещи, деньги и запас продуктов;
- паспорт и другие документы завернуть в непромокаемый пакет;
- следить за информацией и выдвигаться в указанный район для сбора и отправки в безопасное место.
Во время половодья следует:
- сохранять спокойствие, не поддаваться панике;
- при приближении воды надо подняться на возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации;
- предусмотреть и взять с собой запас воды, продуктов, теплые вещи, сигнальные средства (зеркало, фонарик), необходимые документы;
- при внезапном наводнении подняться на верхние этажи, чердаки, крыши капитальных домов и находиться там до прибытия помощи.
После половодья рекомендуется:
- после схода воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей;
- перед входом в дом убедиться в целостности его конструкций;
- при осмотре помещений пользоваться фонарями на батарейках;
- просушить помещение, открыв все окна и двери;
- убрать грязь, ил, принесенный водой мусор;
- пользоваться газом, электричеством, канализацией лишь после осмотра и разрешения коммунальных служб.