Расписание электричек Казанского направления временно изменится

Расписание некоторых электричек Казанского направления временно изменится. В начале апреля железнодорожники проведут ремонт, сообщила пресс-служба МЖД.
С 1 по 5 апреля работы пройдут сразу на двух расположенных в Московской и Рязанской областях участках: Алпатьево — Дивово и Шиферная — Пески.
Корректировки внесут в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках платформа 47 км — Москва, платформа 88 км — Голутвин.
Кроме того, у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте.
Следить за расписанием можно на вокзалах и остановках, на официальном