Плюсовая температура и дождь. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Дневные температуры будут колебаться от плюс четырех до плюс десяти градусов. Ночные температуры от нуля до трех градусов тепла.
По данным синоптиков, во все дни возможен дождь.
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Дневные температуры будут колебаться от плюс четырех до плюс десяти градусов. Ночные температуры от нуля до трех градусов тепла.
По данным синоптиков, во все дни возможен дождь.
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Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.