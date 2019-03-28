Названы сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой, пишет
Самой прибыльной сферой в России в январе 2019 года стала добыча полезных ископаемых.
Средняя зарплата в этой отрасли составила 79,4 тысячи рублей. Работники, занятые в финансовой и страховой сферах, в среднем получают 77,3 тысячи рублей, а в области информации и связи — 66,2 тысячи рублей.
По данным Росстата, наименьшую зарплату, получают работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тысячи рублей).
В целом по стране средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тысячи рублей.
Ранее Росстат