«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»

Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого
" «Голландия» имеет выразительный облик в современном голландском стиле, который скрывает за собой внутреннюю гармонию и особую заботу о каждом из владельцев квартир. Проект разработан голландскими архитекторами. Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей, — рассказали в пресс-службе «
По словам представителей компании, парковый квартал будет иметь ряд преимуществ, среди которых:
- уникальное внутреннее пространство «двор-парк»;
- ландшафтный дизайн с оазисами и зонами для отдыха более 1 га;
- прогулочные дорожки;
- авторская архитектура из Нидерландов;
- дизайнерская отделка холлов и входных групп;
- подземный паркинг в каждом из домов квартала;
- функциональные планировки;
- европейские инженерные системы;
- безопасность 24/7;
- служба сервиса премиум-класса.
Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.