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9:53, 28 марта 2019 358

«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»

«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»

Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала бизнес-класса «Голландия», который расположен в Большом центре Рязани на Касимовском шоссе.

" «Голландия» имеет выразительный облик в современном голландском стиле, который скрывает за собой внутреннюю гармонию и особую заботу о каждом из владельцев квартир. Проект разработан голландскими архитекторами. Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей, — рассказали в пресс-службе «Мармакс». — Фактурный фасадный кирпич, природные оттенки, множество больших разнообразных деревьев, цветники и аллеи для прогулок — все это выделяет современный европейский квартал среди других предложений в Большом центре".

По словам представителей компании, парковый квартал будет иметь ряд преимуществ, среди которых:

  • уникальное внутреннее пространство «двор-парк»;
  • ландшафтный дизайн с оазисами и зонами для отдыха более 1 га;
  • прогулочные дорожки;
  • авторская архитектура из Нидерландов;
  • дизайнерская отделка холлов и входных групп;
  • подземный паркинг в каждом из домов квартала;
  • функциональные планировки;
  • европейские инженерные системы;
  • безопасность 24/7;
  • служба сервиса премиум-класса.

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


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