Касимовец пытался убежать от пристава из-за неоплаченного штрафа. Об этом сообщила УФССП по Рязанской области.
«26 марта пристав приехал к месту жительства должника, чтобы доставить его в отдел, однако мужчины на месте не оказалось. Должника удалось разыскать на улице», — рассказали в пресс-службе.
Мужчина проигнорировал требования пристава, но позже его удалось доставить в отдел.
За игнорирование требования судебного пристава в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.8 КоАП РФ.
Нарушителю назначили штраф в размере 1000 рублей.