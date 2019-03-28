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10:58, 28 марта 2019 676
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Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Фото: Pixabay.com

ЕС запретит одноразовую пластиковую посуду, соломинки и ватные палочки к 2021 году. К такому решению пришли после голосования Европарламента: идею поддержали 560 депутатов, против высказались 35 человек, передает РИА Новости.

Чтобы закон вступил в силу, его должен формально одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

По данным Еврокомиссии, на попадающие под новый закон товары приходится 70% от всего морского мусора. Из-за длительного периода разложения пластик накапливается в океанах, отравляет его обитателей.


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