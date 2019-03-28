Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

ЕС запретит одноразовую пластиковую посуду, соломинки и ватные палочки к 2021 году. К такому решению пришли после голосования Европарламента: идею поддержали 560 депутатов, против высказались 35 человек, передает
Чтобы закон вступил в силу, его должен формально одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.
По данным Еврокомиссии, на попадающие под новый закон товары приходится 70% от всего морского мусора. Из-за длительного периода разложения пластик накапливается в океанах, отравляет его обитателей.