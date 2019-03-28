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9:32, 28 марта 2019 349

«Единая Россия» взяла на контроль строительство школ, детсадов и яслей в Рязанской области

«Единая Россия» взяла на контроль строительство школ, детсадов и яслей в Рязанской области

«Единая Россия» взяла на контроль строительство школ, детсадов и яслей в Рязанской области. Об этом сообщили на заседании общественного совета проекта «Новая школа», которое прошло в среду, 27 марта.

«Наша главная цель — не только реконструкция существующих и строительство новых образовательных учреждений, но и контроль за их своевременной сдачей в эксплуатацию, обеспечение безупречного качества работ, проводимых подрядчиками», — заявила депутат Госдумы Елена Митина.

Проект единороссов «Новая школа» стартовал в 2018 году. Он предусматривает внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и повышения престижа учительской профессии.

Директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова представила членам совета презентацию, рассказывавшую о том, как идеи «Новой школы» воплощаются на территории области.

Напомним, в этом году началось строительство сразу нескольких новых школ: в Горроще на 1100 мест, в Дядькове на 1500 мест, в селах Незнаново Кораблинского района и Ерахтур Шиловского района на 132 места каждая.

Кроме этого, в Шацком районе реконструируют действующее здание Чернослобоцкой основной школы и пристроят блок для начальной школы.

К концу 2019 года в регионе планируют создать 530 ясельных мест. Пристройки возведут к пяти детским садам в Рязани и двум — в Рыбновском районе; появятся ясли в селе Дядьково Рязанского района.

Члены общественного совета также обсудили реализацию проектов «Земский учитель» и «Парта героя». В своем послании Владимир Путин предложил с 2020 года выделять молодым педагогам, собирающимся работать на селе, субсидию в размере одного миллиона рублей. Аналогичный проект «Земский врач» уже действует в сфере здравоохранения.

Проект «Парта героя» работает в нескольких российских регионах. Его основная цель — патриотическое воспитание школьников на примере выдающихся земляков. Участники общественного совета единогласно высказались за скорейшее внедрение данной инициативы на территории Рязанской области.


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