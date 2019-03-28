Два рязанских бизнесмена заплатили миллионные налоги, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщил
Следствием установлено, что в 2017—2018 годах индивидуальный предприниматель, работая в сфере ремонта, поставила в адрес одной из организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около шести миллионов рублей, но он не предоставил налоговую декларацию по НДС и не уплатил более 900 тысяч рублей налога.
В другом случае, в 2017 году рязанец, продавав оборудование для шиномонтажа и получив доход на общую сумму более семи миллионов рублей, не уплатил в бюджет более 900 тысяч рублей налогов.
В результате принятых следственным органом мер подозреваемые выплатили более 1,8 миллионов рублей ущерба в бюджет, а также начисленные пени.
«Учитывая указанные фактические и правовые основания, а также достигнутую цель восстановления социальной справедливости, уголовное преследование в отношении индивидуальных предпринимателей прекращено», — отметили в следкоме.