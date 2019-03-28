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15:28, 28 марта 2019 351
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Два рязанских бизнесмена заплатили миллионные налоги, испугавшись уголовного дела

Два рязанских бизнесмена заплатили миллионные налоги, испугавшись уголовного дела

Два рязанских бизнесмена заплатили миллионные налоги, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в 2017—2018 годах индивидуальный предприниматель, работая в сфере ремонта, поставила в адрес одной из организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около шести миллионов рублей, но он не предоставил налоговую декларацию по НДС и не уплатил более 900 тысяч рублей налога.

В другом случае, в 2017 году рязанец, продавав оборудование для шиномонтажа и получив доход на общую сумму более семи миллионов рублей, не уплатил в бюджет более 900 тысяч рублей налогов.

В результате принятых следственным органом мер подозреваемые выплатили более 1,8 миллионов рублей ущерба в бюджет, а также начисленные пени.

«Учитывая указанные фактические и правовые основания, а также достигнутую цель восстановления социальной справедливости, уголовное преследование в отношении индивидуальных предпринимателей прекращено», — отметили в следкоме.


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Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

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